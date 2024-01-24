وزير السياحة يفتتح الجناح المصري في المعرض الدولي بـ مدريد

شارك أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، في افتتاح المعرض الدولي للسياحة والسفر FITUR 2024 في دورته الـ 44، والذي يُقام بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 24 وحتى 28 يناير الجاري، وتُشارك به مصر ممثلة في الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري المُشارك في المعرض

وافتتح وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المُشارك في المعرض، والتقى خلالها بمجموعة من العارضين المصريين في الجناح، وتحدث معهم عن أبرز التطورات التي شهدتها صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الماضية، وأطلعهم على مستجدات العمل وخطط التحرك الحالية بالوزارة، في الترويج للحملات المشتركة Co-Marketing والرحلات التعريفية Fam Trips.

واستمع الوزير لمقترحات العارضين المصريين وآرائهم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، وأعرب عن تمنياته بنجاح مشاركتهم في المعرض، مقدماً لهم الشكر على تعاونهم الفعال.

وقد حظي الجناح المصري المُشارك في المعرض بإعجاب وإقبال ملحوظ من الزائرين مع بداية اليوم الأول للمعرض، وقد تم توزيع المواد الدعائية والهدايا التذكارية على رواد الجناح.

السوق الأسباني من الأسواق الهامة بالنسبة للمقصد السياحي المصري

ومن جانبه، أكد أحمد عيسى على أهمية السوق الإسباني بالنسبة للسياحة الوافدة إلى مصر، حيث يعد من الأسواق السياحية الرئيسية والمستهدفة من جانب الوزارة، مشيراً إلى أهمية المشاركة في هذا المعرض، الذي يعد ثالث أكبر تجمع سياحي للدول الناطقة باللغة الإسبانية.

ومن المقرر أن يعقد الوزير بعض اللقاءات مع مجموعة من منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران في إسبانيا، ولقاءات أخرى مع عدد من المسئولين الأسبان، لمناقشة سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الإسباني.