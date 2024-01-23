«مستثمرو السياحة»: غرف فندقية جديدة بالغردقة ستدخل الخدمة خلال 2024

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إن عام 2024 سيشهد افتتاح فنادق جديدة في الغردقة ومرسى علم، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد مصر على تحقيق هدفها المتمثل في جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وأوضح «فلا» في تصريحات لـ«الوطن»، أن محافظة البحر الأحمر من أكثر المحافظات التي تتواجد بها غرف فندقية، لافتا إلى أن العام المقبل، سيشهد افتتاح أول فندق بيئي بالغردقة، يتسع لـ300 غرفة فندقية.

ولفت إلى أن هذا الفندق سينشئ على غرار فنادق سيوة، بحيث تكون كل الخامات المستخدمة به صديقة للبيئة، موضحا أن تلك الفنادق تستطيع جذب أعداد كبيرة من السياح.

زيادة الحركة السياحية بنسبة 15 إلى 25% خلال 2024

وأشار عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إلى أن القطاع السياحي المصري، يستهدف زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري، بنسب تتراوح بين 15 إلى 25%، بالمقارنة بالعام الماضي، موضحا أن أعداد السياح الذين زاروا مصر خلال عام 2023، بلغ نحو 14.9 مليون سائح.