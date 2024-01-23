«السياحة»: مقترحات لتنظيم سوق العمرة والقضاء على السماسرة

كشف باسل السيسي عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، أن اللجنة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة، تدرس اقتراحات لتنظيم موسم العمرة وضبط السوق، وإنهاء حالة الفوضى الموجودة حاليا، للقضاء على ظاهرة تنفيذ السماسرة والوسطاء برامج الحج والعمرة، فضلا عن الحفاظ على حقوق المواطن المصري وعدم تعرضه للنصب، موضحا هذه الاقتراحات حال الموافقة عليها، قد ترى النور قبل بداية شهر مارس المقبل.

تنظيم تأشيرات الزيارة الشخصية

وأضاف لـ«الوطن»، أن هناك مقترح لتنظيم تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية للمملكة العربية السعودية، من خلال تنظيمها من خلال برنامج معتمد من البوابة المصرية للعمرة، موضح به مواعيد السفر والعودة، فضلا عن وضع ضمان مالي من شركة السياحة التي يصدر الباركود باسمها، وذلك ليحصل حامل تلك التأشيرة على تعويض مالي حال إخلال الشركة بالبرنامج، فضلا عن ضمان عودة حامل التأشيرة في المواعيد المدرجة بالبوابة.

خطة تشغيلية خلال رمضان

وأشار إلى أن الاقتراحات تشمل تنظيم سفر المعتمرين خلال عمرة رمضان من خلال خطة تشغيلية، بما يضمن عدم تعرضهم لأي مشكلات خلال تواجدهم بالمطار، فضلا عن توفير أكبر قدر من الراحة لهم، أثناء رحلة السفر والعودة.