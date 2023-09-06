«النقل»: مترو الإسكندرية يسع 60 ألف راكب في الساعة بزمن تقاطر 2.5 دقيقة

أكدت وزارة النقل، أن أعمال تطوير وتنفيذ مترو الإسكندرية «أبو قير – محطة مصر»، تهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات «14مزلقانا»، بالإضافة إلى العديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية.

وأشارت وزارة النقل، في تقرير لها، إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكبا إلى 60 ألف راكب، وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، فضلاً عن زيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.

مزايا تشغيل مترو الإسكندرية

وأضافت أن المترو يسهم في استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، فضلاً عن خفض استهلاك الوقود، مؤكدة أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة صديقة البيئة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، أن مترو الإسكندرية سيحل العديد من المشكلات المتمثلة في تكدس وسائل النقل السطحي والازدحام الشديد واجهاد المواطنين وإهدار الوقت والمال والتلوث والضوضاء.

تطوير وسائل النقل العام بالإسكندرية

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ«الوطن»، أن تطوير وسائل النقل العام بالإسكندرية الحل الوحيد للمشكلات المرورية، نظرًا إلى أن مدينة الإسكندرية لا تملك إلا طريقين طوليين فقط لربط شرق المدينة بمركزها، وهما طريق الكورنيش وطريق الحرية، وطريق حضري واحد يربط مركز المدينة بغربها.

وأكد أن مترو الإسكندرية يعد أحد أهم المشاريع التنموية التي ينتظرها أبناء المحافظة منذ سنوات، ويهدف إلى الحفاظ على البيئة كونه أحد وسائل النقل النظيفة التي تعمل بالطاقة الكهربائية.