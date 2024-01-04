بدء العمل في مترو الإسكندرية خلال ساعات.. 5 محطات جديدة وسرعات عالية

تبدأ غدًا الجمعة، المرحلة الأولى من العمل على محطات مترو الإسكندرية، التي تشهد إيقاف قطار أبو قير من محطة سيدي جابر إلى محطة مصر، ذهابا وإيابا، على أن تستكمل المرحلتين الآخرتين تباعا في فبراير ومارس المقبلين.

كشف التقرير التفصيلي عن محطات مترو الإسكندرية الجديد، أن ذلك يأتي نتيجة للعمل على تحويل قطار أبو قير إلى مترو الإسكندرية، الذي سيشهد معه مكاسب عدة لأهالي المحافظة، أولها السرعة التي تصل إلى 80 كيلو مترًا في الساعة، بالإضافة إلى زيادة المحطات بقدر يقارب 25% عن الحالية، ما يسهل نزول وركوب الركاب من أقرب المناطق اليهم.

زيادة محطات مترو الإسكندرية عن قطار أبو قير

وكشف التقرير، وصول محطات مترو الإسكندرية الجديد لعدد 20 محطة، بعدما كانت محطات قطار أبو قير قدرها 16 محطة.

وتبيّن أن ذلك التعديل يتمثل في الإبقاء على 15 محطة من الـ16 القدامى، مع استبعاد محطة الرمل الميري ما بين فيكتوريا وغبريال، ومن ثم إضافة 5 محطات جدد وهم:

- ميامي

– محمد نجيب

– كفر عبده

– سبورتنج

– باب شرق.

وتهدف زيادة تلك المحطات في تقليل الفجوة المكانية بين المحطات الكبرى في قطار أبو قير، إذ أنه سيكون كالآتي:

- ميامي ما بين محطتي «العصافرة وسيدي بشر».

– محمد نجيب ما بين محطتي سيدي بشر وفيكتوريا».

– كفر عبده ما بين «الظاهرية وسيدى جابر».

– سبورتنج ما بين محطتي «سيدي جابر والحضرة».

– باب شرق ما بين محطتي «الحضرة ومحطة مصر».

محطات مترو الإسكندرية الجديد

وعليه تصبح محطات مترو الإسكندرية المزمع إنشاؤه كالتالي:

- أبوقير

ـ طوسون

ـ المعمورة

ـ الإصلاح

ـ المنتزه

ـ المندرة

ـ العصافرة

ـ ميامي

ـ سيدي بشر

ـ محمد نجيب

ـ فيكتوريا

ـ غبريال

ـ السوق

ـ الظاهرية

ـ كفر عبده

ـ سيدي جابر

ـ سبورتنج

ـ الحضرة

ـ باب شرق

ـ محطة مصر.