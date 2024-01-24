«مستقبل وطن»: دعوة الرئيس لتنظيم حوار اقتصادي تعكس حرص الدولة على مواجهة الأزمات

قال المهندس محمد فريد، عضو هيئة مكتب أمانة شؤون المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن، إنّ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لإجراء حوار وطني اقتصادي وتحديد آليات التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، تبرهن على اهتمام الدولة وحرصها على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، لافتا إلى أنّ الدولة المصرية لديها من الخبرات والإمكانات ما يمكنها من مواجهة أي صعوبات.

وأضاف فريد لـ«الوطن»، أنّ الرئيس السيسي طلب من الحضور في حفل عيد الشرطة الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء مصر وفلسطين، وهو انعكاس حقيقي واعتراف واضح بوحدة البلدين الشقيقين، مؤكدًا أنّ الكلمة كانت قوية وجاءت في وقت دقيق حيث بعثت من خلالها رسائل عدة أولها الإصرار على الموقف المصري بعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أي طرف حتى يحظى هذا الشعب المسلوب حريته وإرادته بسبب انتهاكات الاحتلال على حقه في إقامة دولته المستقلة، مشددًا على أنّ مصر لم ولن تكون أبدًا سببًا في تهويد القدس.

وأوضح أنّ المحاولات الخبيثة التي يسعى إليها البعض لإثارة البلبلة داخل الرأي العام المصري للإضرار بالمواطنين والاقتصاد القومي، من خلال ترويج الأكاذيب في القطاعات الحيوية بالدولة، والذي أشار إليها الرئيس السيسي في كلمته، لن ولم تُجدي نفعًا في ظل وجود وعي كافِ من المواطن المصري بكل ما يموج حوله من أزمات وكوارث وحروب في المحيط الإقليمي.

وأشار إلى أنّ الرئيس السيسي على صلة دائمًا بالشارع المصري، ما ينعكس باستمرار من خلال مصارحة الشعب بما يدور داخل الغرف المُغلقة للأجهزة المعنية بالدولة، حيث دائمًا ما يسرد التحديات التي تواجه الدولة وما تم إنجازه خلال السنوات الماضية وعلى رأسها أزمة الدولار المزمنة التي تشغل الرأي العام المصري، منوهًا بأهمية أن يكون المواطن في وعي بما يدور حوله من الصعوبات التي تعوق الدولة في الوصول لمرحلة الاستقرار الكامل.