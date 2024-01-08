الاحتلال الإسرائيلي يزعم مجددا التوصل لمكان يحيى السنوار ويكشف سبب عدم اغتياله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مجددًا، معرفته بمكان قائد حركة «حماس» يحيى السنوار، حيث زعم هذه المرة أنه قواته تعلم مكانه بدقة، وأن سبب عدم اغتياله هو وجود عدد من المحتجزين الإسرائيليين معه.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، أعلنت أيضًا نهاية العام الماضي، أن جيش الاحتلال لديه تقديرات بشأن مكان تواجد يحيى السنوار، وزعمت أنه موجود بأحد الأنفاف في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، قال إن يحيى السنوار يسمع في الوقت الحالي جرارات ودبابات جيش الاحتلال فوقه، وصوت قنابل سلاح الجو، وتحرك الدبابات، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

يوآف جالانت يهدد يحيى السنوار

ووجه «جالانت» تهديدًا صريحًا لـ«السنوار»، قائلًا إنه سيواجه فوهات بنادقنا قريبًا. وردت الفصائل الفلسطينية على تهديد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة ـن تصريحه يُعني اقتراب جيش الاحتلال من الهزيمة، وهو تهديد فارغ المضمون يستخدمه لتسويق إنجازات وهمية، وتعبير عن فشله في تحقيق أي من أهداف عدوانه على غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في نهاية العام الماضي، أن الفريق القتالي من لواء الاحتياط الرابع عشر عثر على أحد مخابئ زعيم «حماس» يحيى السنوار ودمره، وكان المخبأ موجودًا أسفل شقته، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.

وقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، في نوفمبر الماضي، إن قادة الفصائل الفلسطينية، ومن بينهم يحيى السنوار، موجودون في مدينة غزة أو في أنفاق أسفلها، ووفقًا لمسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، فالجميع واثق أن أيام يحيى السنوار في غزة معدودة.