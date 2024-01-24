افتتاح معرض الكتاب 2024 للجمهور غدا.. «يقام في 7 قاعات»

كشفت مصادر في وزارة الثقافة، أنه بدءا من غد الخميس سيتم افتتاح معرض الكتاب 2024 للجمهور بمختلف أعمارهم، وذلك وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، لافتة إلى أن المعرض يفتح أبوابه من الساعة 9 صباحا وحتى 10 مساء يوميا طوال الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل.

افتتاح معرض الكتاب 2024 للجمهور

وأضافت المصادر في وزارة الثقافة خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى الكشف والإعلان عن الأجندة البرامجية لفعاليات الدورة 55 لمعرض الكتاب، والتي يحمل شعار: «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، موضحة أن دورة المعرض هذا العام ستكون مميـزة مـن تاريـخ معـرض القاهـرة الـدولي للكتـاب.

ونوهت وزارة الثقافة بأن فعاليات معرض الكتاب 2024 تقام في 7 قاعات عرض بأرض المعارض في التجمع الخامس، كما يشهد المعرض احتفالية الإصدار رقم 200، وذلك من سلسلة رؤية بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية تحت عنوان رؤية جديدة للخطاب الديني في مصر بجانب إصدار العديد من الكتب بالتعاون مع جهات متعددة.