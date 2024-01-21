بريطانيا تعتزم تحديث صاروخ خارق لمواجهة هجمات الحوثيين

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم، إنفاق ما يقرب من 405 ملايين جنيه إسترليني أي ما يعادل نحو 514 مليون دولار؛ لتحديث نظام صاروخي خارق لإسقاط الطائرات دون طيار التابعة للأعداء في البحر الأحمر.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان، إنّ نظام الدفاع الجوي Sea Viper، الذي تستخدمه البحرية الملكية حاليًا، يتميز برأس حربي جديد وبرمجيات تمكنه من مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية، وسيتلقى نظام الدفاع الجوي Sea Viper صواريخ أكثر قوة برأس حربي جديد قد تكون خارقة، ما يسمح له بمقاومة تهديدات الصواريخ الباليستية.

بريطانيا تعتزم تحديث صاروخ خارق

وأضافت الوزارة، أنّ ذلك التحديث سيساهم في حماية مجموعة حاملات الطائرات التابعة للبحرية البريطانية من خلال اكتشاف واستهداف وتدمير مجموعة من تهديدات الطيران على بعد أكثر من 70 ميلًا.

ومنحت العقود للفرع البريطاني لشركة MBDA، وهو مشروع صاروخي مشترك تسيطر عليه شركات إيرباص (AIR.PA)، BAE Systems (BAES.L)، وليوناردو (LDOF.MI)، وفقًا لوزارة الدفاع البريطانية.

ووفقاً للحكومة، فإنّ العقود ستجعل من Sea Viper نظام الدفاع الجوي البحري الأكثر قدرة على الإطلاق الذي تم تطويره للبحرية الملكية، مع استمرار هجمات الحوثيين على السفن، ومن المتصور أن التحسين سيمكن السفن البحرية من التعامل مع التهديدات الأكثر تعقيدًا في المستقبل، حسبما ذكرت صحيفة «تليجراف البريطانية».

نظام الدفاع الجوي البحري الأكثر قدرة على الإطلاق

ونقلت وكالة أنباء رويترز، عن بيان صادر عن وزير الدفاع جرانت شابس، في تقريره: «مع تدهور الوضع في الشرق الأوسط، من الضروري أن نتكيف للحفاظ على سلامة المملكة المتحدة وحلفائنا وشركائنا».

وجاء في البيان أيضًا: «لقد كانت Sea Viper في طليعة هذا الأمر، كونها السلاح المفضل للبحرية في أول إسقاط لتهديد جوي منذ أكثر من 30 عامًا».

وفي هذا الشهر، أسقطت القوات البحرية الأمريكية والبريطانية طائرات دون طيار وصواريخ أطلقتها حركة الحوثي اليمنية مع انتشار المواجهة بين إسرائيل وحماس في جميع أنحاء المنطقة.