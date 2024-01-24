جنات ضيفة «أجمد7 الساعة 7» على «نجوم FM» غدا

تحل الفنانة جنات، ضيفة على برنامج «أجمد7 الساعة 7»، مع المٌذيعة جيهان عبدالله، عبر إذاعة «نجوم إف. إم» وقناة «نجوم Tv» غدا، للحديث عن أحدث أعمالها الفنية مؤخراً.

جنات تطرح أغنية الشمخ الجواني

وطرحت جنات أٌغنية «الشمخ الجواني»، التي حققت مٌشاهدات عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، تجاوزت المليون ونصف مشاهدة منذ طرحها مطلع الشهر الجاري.

والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع عمرو الخضري، كما تستعد لطرح أكثر من أغنية مثل «تقبل على نفسك»، من كلمات الشاعر ملاك عادل، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أحمد عادل، وأغنية «بشتكيلك» كلمات أحمد النجار، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع محمد عباس.

تفاصيل برنامج «أجمد 7 الساعة 7»

يذكر أن برنامج «أجمد 7 الساعة 7»، يذاع من الأحد للخميس أسبوعياً، وتُقدمه المُذيعة جيهان عبدالله، عبر إذاعة «نجوم إف.إم» ويستعرض أهم الأغنيات الجديدة التي يتم طرحها بشكل يومي، وترتيبها بناء على اختيار الجمهور.