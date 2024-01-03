جنات تطرح أغنية «الشمخ الجواني» عبر «يوتيوب».. تعرف على كلماتها (فيديو)

طرحت المطربة المغربية جنات منذ قليل، أحدث أغانيها والتي تحمل اسم «الشمخ الجواني» عبر يوتيوب، وهي أغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال ومن توزيع عمرو الخضري أما إخراج الكليب فكان لكامبا.

كلمات الأغنية

وتقول كلمات أغنيتها.. هقولك إيه ولا إيه عارف غلاوتك عندي إيه

لو قلبي شركة لازم تمشي بإدارتك

لو قلبي شقة لازم تبقى في عمارتك

ولو سمكة مش طالعة إلا بصنارتك

ده أنا دوبت دوبت دوبت بعد ما قلت يا حب بطَّلتك

هقولك إيه ولا إيه عارف غلاوتك عندي ايه

رمشك جابني ووداني عداني البر التاني

دايب في حبك بموت بموت بموت

أنا دايب

قلبي وقف عندك حاسب

قالي ده الحب المناسب

ولساني قدامك سكوت سكوت سكوت

كفايه كده ولا أقلك كماااان

هقولك ايه ولا ايه عارف غلاوتك عندي ايه

حبك نداني سمعته بقلبي مش بوداني

يااللي الكلمة بتطلعلك انت من الشمخ الجواني

حبك عياني وبرضه مفيش غيرو اللي دواني

يااللي مخليني اطمن وأمشي وراك علي عمياني

عارف غلاوتك عندي ايه

رمشك جابني ووداني عداني البر التاني

دايب في حبك بموت بموت بموت

قلبي وقف عندك حاسب

قالي ده الحب المناسب

ولساني قدامك سكوت سكوت سكوت

كفايه كده ولا اقلك كمان

هقولك ايه ولا ايه عارف غلاوتك عندي ايه

وكان آخر أعمال جنات أغنية «وكأنك سكر»، والتي طرحتها مايو الماضي، من ألحان مدين، وكلمات أحمد عيسى، وتوزيع يحيى يوسف.