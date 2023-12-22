«ريتاج» و«جنات» ابنتا السويس تحصلان على فضية وبرونزية الملاكمة ببطولة الجمهورية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس فوز ريتاج وجنات بميداليتين فضية وبرونزية ببطولة الجمهورية، للعبة الملاكمة للبراعم، ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، وفقاً لإعلان.

السويس تحقق فضية وبرونزية الملاكمة للبراعم

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة، في السويس أن اللاعبة جنات صلاح غريب، حققت المركز الثاني وحصلت على الميدالية الفضية في لعبة الملاكمة للبراعم، كما حققت اللاعبة ريتاج أحمد غريب مركز ثالث الميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالسويس

المشروع عملاق وسيخدم الرياضة المصرية

وقال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة في السويس، إن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، عملاق وسيقدم الكثير ويخدم الرياضة المصرية، مشيراً إلى أنه يٌؤتي ثماره ويجعل مصر دائما تعتلي منصات التتويج، موضحاً أن المديرية، لا تدخر جهداً في تقديم كل ما يلزم لهذا المشروع العملاق لرعاية المواهب وتجهيزها مشاريع أبطال من اجل مصر