جنات تخرج من عباءة «الرقيقة» وتستعين بشاعر «سطلانة» في «الشمخ الجواني»

«ده واحد دماغه متكلفة.. بيعرف يجيب الكلمة من الشمخ الجواني»، تِلك الجملة التي قالها الفنان حسان اليماني، من الفيلم الخالد «الكيف»، للساحر محمود عبد العزيز، الذي قدمه مع الثنائي، اللذين كان لهما فضلا كبيرا في وصول محمود عبد العزيز لمنطقة أخرى، وهما المخرج علاء عبد الخالق، والمؤلف محمود أبو زيد.

«الشمخ الجواني»، جُملة من جُمل محمود أبو زيد، المتخصص في تقديم تِلك الحالة في السينما، الجُمل الشعبية والغريبة بعض الشيء على الأذن، والحقيقة أن أبو زيد، هو الذي تنطبق عليه تِلك الجُملة «بيجيب الكلام من الشمخ الجواني»، لكن وبعد مرور قرابة الأربعين عامًا على تقديم هذا الفيلم، الذي عُرض للمرة الأولى في عام 1985، قررت المُطربة جنات تقديم أغنية بهذا الاسم «الشمخ الجواني».

وفور إعلان جنات عن هذه الأغنية كانت صدمة لبعض الأشخاص من جمهورها، خاصة وأن جنات لم يعتاد جمهورها على هذه النوعية من الكلمات، إذ اشتهرت بين الناس بالكلمات الرقيقة، لكن من الواضح أنها قررت التغيير في جلدها، رُبما بحثًا عن إحداث ضجة أو «ترند»، كما تعودنا مؤخرًا من بعض الفنانين.

وربما لهذا السبب لجأت جنات للشاعر مصطفى حسن الذي يعد شاعر من الشعراء الجُدد، لكنه استطاع مؤخرًا أن يحدث ضجة كبيرة ويضع اسمه في الأضواء، بكلمات أغانيه البسيطة، لكنها كما يقول في هذه الأغنية «من الشمخ الجواني»، تندرج كلها تحت بند «الأغاني المُبهجة» إذ قدم عدد كبير من الأغاني، لكن لعل أشهرهم، الذي حصد بهم جوائز كثيرة وآخرهم أغنية «سطلانة»، التي قدمها عبد الباسط حمودة، ومحمود الليثي، وحمدي بتشان، وحسن الخلعي.

وقدم الشاعر مصطفى حسن، أغنية «عيش بشوقك»، للنجم تامر حسني، وأيضا حصد من خلالها «تامر» على عدد كبير من المشاهدات عبر «يوتيوب»، خاصة وأنه قدمها على طريقة الفيديو كليب من إخراج هادي الباجوري، وحققت 150 مليون مشاهدة.

فيما قدم مصطفى حسن، أغنية مثل أغنية «عرقسوسي» للمطرب مصطفى شوقي، وأغنية «أمك وأبوك» لروبي وأغنية «طيبة وجدعة لشيرين».