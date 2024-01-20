خطوات حجز موعد كشف في التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء

قال الدكتور طارق عز الدين مدير عام مشروع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بفرع جنوب سيناء لـ«الوطن»، إنه مع بدء العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمستشفيات مدن محافظة جنوب سيناء تم تغيير قيمة المدفوعات مثل قيمة الكشف، والعلاج والأدوية، بالإضافة إلي قيمة الفحوصات الطبية من تحاليل وأشعة أو إجراء العمليات الجراحية.

التعامل إجباري بمنظومة التأمين الصحي الشامل

ومن جانبها قالت الدكتورة رانيا حمود، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والاتصال السياسي بهيئة التأمين الصحي الشامل، لـ«الوطن»، إن العمل بالمنظومة الجديدة للتأمين تأتي من خلال الاشتراكات للمؤمن عليهم، والمعالين إجباريا فيما عدا أسر المصريين العاملين بالخارج فهي اختياري.

خطوات تسجيل التأمين الصحي الشامل

وأشارت مديرة العلاقات العامة والإعلام بهيئة التأمين الصحي الشامل إلي خطوات الحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل كالأتي:

- الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية عن طريق حسابك الشخصي.

- اختيار التأمين الصحي الشامل.

- تسجيل بيانات الأسرة التأمينية .

- اختيار محافظتك حسب ما ورد في بطاقة الرقم القومي,

- استكمال البيانات الخاصة بك و بأسرتك وتضغط على حفظ البيانات.

خطوات حجز موعد الكشف الطبي

وجاءت خطوات حجز موعد الكشف الطبي إلكترونيا كالأتي:

- الدخول على موقع التأمين الصحي الشامل.

- تسجيل الرقم القومي للمٌواطن.

- الاطّلاع علي أماكن الكشف المتاح لموقعك الجغرافي

- اختيار التخصص الطبي.

- اختيار الطبيب التي ترغب في تلقي الخدمة الطبية لديه

- اختيار العيادة التي ترغب الكشف بها

- اختيار تاريخ توقيع الكشف الطبي

خطوات صرف العلاج

وجاءت خطوات صرف العلاج الدوائي بمستشفيات محافظة جنوب سيناء كالأتي:

- يتم صرف العلاج في حالات الأمراض المزمنة والبسيطة

- في حال وجود أمراض مستعصية يتم استخراج موافقات بصرف العلاج من خلال أقرب منفذ لمستشفى تابعة للتأمين الصحي الشامل.