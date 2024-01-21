مجلس الدولة: يحق لذوي الإعاقة الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، فتوى قضائية أنصفت فيها المعاقين بأحقيتهم في الاستفادة بخدمات التأمين الصحي بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

تفاصيل الفتوى

وذكرت الجمعية في فتواها، أنّ هناك مواطن مقيم بمحافظة المنوفية من الأشخاص ذوي الإعاقة، وصادر له بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، ولا يخضع لمظلة نظام علاجي، ويحق له بموجب البطاقة الحصول على خدمات التأمين الصحي وفق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (5) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018.

وأضافت الفتوى: «تتحدد تلك الخدمات والجهة المقدمة لها وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، بحسب أنّ نظام التأمين الصحي الشامل الصادر به القانون رقم (2) لسنة 2018 لم يُطبق بعد على محافظة المنوفية محل إقامة المعروضة حالته».

صدرت الفتوى ردا على وزارة الصحة لطلبها من الجمعية العمومية إبداء الرأي بشأن كيفية استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات التأمين الصحي.