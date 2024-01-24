تبدأ 27 يناير.. استعدادات تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اصطفاف معدات الوحدات المحلية والمراكز والأحياء في المحافظة، اليوم، من أجل الاستعداد لتنفيذ أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات، المقرر لها 27 يناير.

استعدادات لتنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات بالدقهلية

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه يجري بدء تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات في محافظة الدقهلية، بدء من 27 يناير على 3 مراحل كالآتي:

- المرحلة الأولى تبدأ 27 يناير الجاري، حتى 16 فبراير.

- المرحلة الثانية تبدأ من 24 فبراير، حتى 15 مارس المقبل.

- المرحلة الثالثة تبدأ من 23 مارس المقبل، حتى 12 إبريل.

وشدد على ضرورة العمل على إزالة كل التعديات، مع الابلاغ بالحالات التي تم إزالتها بعد انتهاء الإزالات.

وأضاف أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة، من أجل متابعة أعمال الموجة 22 وكل حملات إزالة التعديات والمعوقات، من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة، وجهات الولاية، وأقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.