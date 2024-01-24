رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 شهر يناير بالرقم القومي 

كتب:

كريم روماني
03:16 م | الأربعاء 24 يناير 2024
المستفيدون من تكافل وكرامة - صورة أرشيفية

المستفيدون من تكافل وكرامة - صورة أرشيفية

حددت وزارة التضامن الاجتاماعي، خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 شهر يناير بالرقم القومي، موضحة أنّه يمكن صرف الدعم النقدي من ماكينات الصراف الآلي المتاحة على مستوى الجمهورية، أو البنوك سواء بنك مصر أو البنك الأهلي أو أي بنك آخر، فضلا عن مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024  

- يمكن الدخول على رابط الاستعلام من هنا.

- كتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة وفق ما هو مدون في تحقيق الشخصية.

- الضغط على زر «استعلام».

- أخيرا تظهر النتيجة مباشرة.

- متابعة الحمل للمرأة الحامل في الوحدة الصحية.

- يمكن متابعة الحمل في أي مستشفى حكومي.

- أيضاً يمكن متابعة الحمل في أي مركز طبي.

- متابعة الحمل تكون بموجب كارت المتابعة والمسجل فيه 3 مرات على الأقل في الشهر.

- بعد الولادة ضرورة عمل متابعة على الأقل مرتين سنويا بعد الولادة.

- بالنسبة للأطفال من أول سن الميلاد يجب على الأبوين عمل كارت متابعة لهم.

- كارت المتابعة الخاصة بالأطفال يثبت حصولهم على الخدمات الصحية والتطعيمات اللازمة لسـن الأطفال والمناسبة لعمرهم.

- متابعة نمو الطفل يعني طوله ووزنه وصحته العامة.

- يجب حضور ندوات تثقيفية صحية عن صحة الأم والطفل والتغذية السليمة.

اقرأ المزيد:

هل يوجد زيادة في معاشات تكافل وكرامة لشهر فبراير 2024؟

أسماء المستفيدين من دعم تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر يناير 2024   

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024.. معلومات مهمة عن المستفيدين

صرف 4 ملايين جنيه للأسر الأولى بالرعاية ضمن «تكافل وكرامة» بالدقهلية
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.