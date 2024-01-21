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رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024.. معلومات مهمة عن المستفيدين

كتب:

كريم روماني
12:32 م | الأحد 21 يناير 2024
تكافل وكرامة - صورة أرشيفية

تكافل وكرامة - صورة أرشيفية

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024، موضحة أنّ المعاش أسهم في خفض نسبة الأمية من 63% بين سيدات مستفيدي برنامج تكافل إلى 47% فقط، مع زيادة حجم الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي لتصل إلى 5.2 مليون أسرة بإجمالي 22 مليون مواطن مصري.

معاش تكافل وكرامة

ويمكن الوصول لرابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 من هنا، ويتم كتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة والضغط على زر استعلام أو تسجيل شكوى، حسب ما أتاحته الوزارة.

معلومات عن معاش تكافل وكرامة 2024

- زيادة حجم الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي لتصل إلى 5.2 مليون أسرة

- إجمالي عدد المستفيدين 22 مليون مواطن مصري.

- إنهاء عمليات الميكنة لجميع برامج الدعم النقدي بنسبة 100%.

- إضفاء آليات الحوكمة والرقابة على برامج الدعم النقدي.

- ارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدي من 3.7 مليار جنيه إلى 19.5 مليار جنيه.

- تبلغ نسبة الإناث المُسجلة بأسمائهم البطاقات الصادرة 75% في مقابل نسبة الذكور التي تبلغ 25%

- يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج 5.4 مليون طفل بنسبة 42%.

- عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من تكافل وكرامة 1.2 مليون فرد.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.