«هل يوجد زيادة في معاشات تكافل وكرامة لشهر فبراير 2024؟».. سؤال أجابت عليه مصادر بوزارة التضامن الاجتماعي، موضحة أن برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة حقق نجاحات كبيرة خلال الفترات الماضية، خاصة مع دعم القيادة السياسية له، ودوره في محو الأمية.

معاشات تكافل وكرامة

وأوضحت المصادر لـ «الوطن»، أنه حتى الآن لا توجد زيادة في معاشات تكافل وكرامة لشهر فبراير 2024، ويتم صرف المعاش وفق ما هو معمول به في الأشهر الماضية، لافته إلى أن معايير القبول بالبرنامج تتمثل في استيفاء البيانات الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة، وأن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر، وعدم التحصل على أي دخل شهري ثابت.

معايير الاقصاء من البرنامج

- حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.

- امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة.

- امتلاك سيارة نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000

- امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

- ملكية عمل خاص/شخصي.

- امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.

- العمل بالحكومة.

- العمل في القطاع الخاص.

- وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات عن ألفين جنيه للطفل الواحد.

- التواجد أو العمل خارج البلاد وقت الاستعلام.