حددت وزارة التضامن الاجتماعي، آلية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من دعم تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر يناير 2024، بعد ميكنة الخدمات الخاصة بالدعم النقدي تيسيرا على المواطنين في معرفة موقفهم منه، وبلغ عدد الأسر المستفيدة حتى الآن نحو 5.2 مليون أسرة بإجمالي 22 مليون مواطن مصري.

أسماء المستفيدين من دعم تكافل وكرامة

ويمكن معرفة أسماء المستفيدين من دعم تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر يناير 2024، من خلال الرابط الإلكتروني الذي وفرته وزارة التضامن ويمكن الدخول إليه من هنا، حيث أنهت عمليات الميكنة لجميع برامج الدعم النقدي بنسبة 100%، حسب ما أكدته الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي لـ«الوطن».

كما يمكن للمستفيدين من دعم تكافل وكرامة صرف الدعم من خلال ماكينات الصراف الآلي المتوافرة بمختلف محافظات الجمهورية، أو الذهاب إلى البنوك نفسها، أو البريد، وبدأت الوزارة صرفه اعتبارا من 15 يناير الجاري ومتاح الصرف حتى نهاية الشهر.

تكافل وكرامة في مظلة الحماية الاجتماعية

- زيادة برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة خلال عام 2023.

- الزيادة وصلت إلى 40%.

- الزيادة استفاد منها 5.2 مليون أسرة بنحو 22 مليون مستفيد.

- التكلفة الإجمالية قدرها نحو 6 3 مليار جنيه.

- سبق وأقر رئيس الجمهورية زيادة قيمة 25% خلال شهر أبريل الماضي.

- وتم زيادة الدعم 15% في سبتمبر 2023.

- كل من يستفيد من البرنامج له الحق في مجانية التعليم.

- كل من يستفيد من البرنامج له الحق في الدعم الغذائي ودعم الخبز.

- نصيب كل أسرة من الدعم يصل إلى 1200 جنيه شهريا.