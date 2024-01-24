رفع 520 طن مخلفات قمامة بلدية و140 «طن أتربة» بالدقهلية

شنت 17 وحدة محلية في مختلف المراكز التابعة لمحافظة الدقهلية، حملات تنظيف واسعة النطاق، إذ جرى رفع 520 طن مخلفات قمامة بلدية، و140 طن أتربة، و600 طن مخلفات صلبة، من الشوارع الداخلية والطرق بالمنطقة المركزية.

حملات رفع أتربة بالدقهلية

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن الحملات جاءت في الوحدات المحلية لمراكز ومدن ميت غمر والسنبلاوين وأجا وبلقاس وشربين وجمصة ونبروة ودكرنس ومحلة الدمنة ومنية النصر والكردي وبني عبيد وتمي الأمديد والمطرية والجمالية والمنزله وميت سلسيل.

وأوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أنه جرى التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة وبإشراف نوابهم، إذ جرى الاستعانة وعمل الآتي:

- 128 معدة نظافة ما بين لوادر وسيارات قلاب حمولة 25 طنا و20 طنا و10 أطنان و5 أطنان.

- سيارات مكابس ولودر زاحف ومكانس وسيارات مياه.

- جرى تكليف عدد 314 عاملا نظافة على مدار 3 ورديات.

- جرى التركيز على الشوارع الداخلية والعزب بمدينة المنصورة.

- جرى تشغيل المكنسيات بشارع الجيش وكوبري سندوب وبالطريق الدائري، وشارع قناة السويس وسعد زغلول، وتم ترميم أرصفة الجزر الوسطي بشارع فخر الدين خالد.

- غسيل أرصفة شارع المشاية بجوار كوبري طلخا، ورفع الأتربة بشارع بورسعيد، وتم تقليم الأشجار بشارع سعد زغلول وحديقة شجرة الدر وعروس النيل، والجزر الوسطى بشارع الجيش وخلف استاد المنصورة.