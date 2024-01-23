حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الدقهلية

شنت رئاسة مجلس ومدينة ميت غمر حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في نطاق المدينة، بالتنسيق مع كافة القطاعات التنفيذية والجهات المعنية، ورصد المخالفات بكافة أشكالها والتعامل الفوري معها وإزالتها في المهد وإعادة الأراضي كما كانت عليه، على حساب المواطن المخالف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين.

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالدقهلية

وبحسب البيان قامت رئاسة مجلس مدينة ميت غمر بشن حملات مستهدفة القرى والعزب والوحدات المحلية، وتمكنت من رصد مخالفة في قرية تفهنا الأشراف التابعة للمدينة وإزالة مبنى مخالف على الأراضي الزراعية على مساحة 200 متر مربع وتم إزالته على الفور ووقف أعمال الصب والبناء وردم الحفر وإعادة الأرض كما كانت عليه على حساب المخالف وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفة.

التصدي بكل حسم وحزم للتعديات

وشددت رئاسة مجلس المدينة في بيانها على التصدي بكل حسم وحزم لكافة أشكال المخالفات ومحاسبتهم وشن حملات بصفة مستمرة تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء للحفاظ على الرقعة الزراعية وتوسيعها في نطاق محافظة الدقهلية.