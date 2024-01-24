حملات مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالدقهلية

قاد متولي عبدالعال، رئيس مجلس مدينة تمي الأمديد حملات مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في نطاق المدينة بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي حفاظا على المسطحات الخضراء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالدقهلية

وبحسب البيان أكد رئيس مجلس مدينة تمي الأمديد بمتابعة استكمال أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية حيث وردنا بلاغ بالتنسيق مع محافظة الدقهلية بحالة بناء مخالف على أملاك الدولة وتحديدا على أملاك الري على مساحة 90 متر مربع بناحية حوض الإصلاح وتمت الإزالة الفورية بعد المعاينة والتأكد من صحة البلاغ على حساب المواطن المخالف وإعادة الشئ إلى أصله واسترداد حقوق الدولة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

المحافظة على الرقعة الزراعية

وشدد رئيس مجلس مدينة تمي الأمديد بالمحافظة على الرقعة الزراعية من خلال متابعة عمليات الإزالة بصفة مستمرة واستهداف نطاق المدينة والقرى والوحدات المحلية ومحاسبة المخالفين والتصدي بكل حسم وحزم لكل المخالفين وإعادة زراعة الأراضي التي جرى تبويرها من قبل المخالفين على حسابهم، واسترداد حقوق الدولة وهدم المخالفات التي بنيت على أملاك الدولة بدون إذن أو ترخيص أو تصريح.