مصرع أكثر من 70 عاملا في انهيار منجم للذهب في غرب مالي

لقي أكثر من 70 عاملاً مصرعهم إثر انهيار منجم للتنقيب عن الذهب في غرب دولة مالي، اليوم الأربعاء، وفقاً لما أوردت وكالة «فرانس برس»، وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا.

أكثر من 200 عامل كانوا يتواجدون في المنجم وقت انهياره

وقال عمر سيديبي، أحد مسؤولي العمال في منجم الذهب بمنطقة «كانجابا»، إن «الأمر بدأ بضجيج، ثم وجدنا الأرض تهتز»، مشيراً إلى أنه كان يتواجد في الموقع أكثر من 200 عامل للتنقيب عن الذهب، وأضاف أنه بعد انتهاء أعمال البحث تحت الأنقاض، تم العثور على 73 جثة.

وذكرت وزارة المناجم في دولة مالي، في غرب أفريقيا، في بيان رسمي، أن الحادث الذي وقع الثلاثاء، أسفر عن مصرع عدد كبير من العمال الذين كانوا يتواجدون داخل منجم للتنقيب عن الذهب، دون الإفصاح عن أرقام دقيقة لحصيلة الضحايا.

حكومة مالي تقدم التعازي لعائلات الضحايا وتطالب بقواعد السلامة

وقدمت حكومة مالي خالص التعازي للعائلات المكلومة وكافة الشعب المالي، ودعت الحكومة المجتمعات التي تعيش قرب مواقع التعدين، وعمال مناجم الذهب، إلى الالتزام بمتطلبات السلامة بدقة، والعمل فقط في المناطق المخصصة لاستخراج الذهب.

وتتعرض الكثير من مواقع استخراج الذهب في مالي لانهيارات مميتة، بصورة متكررة، حيث يكون النشاط خطيراً، وتسعى السلطات للسيطرة على الاستغلال الحرفي للمعدن الأصفر.