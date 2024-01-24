محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة

بعث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ 72 لعيد الشرطة المصرية.

برقية تهنئة للرئيس بمناسبة عيد الشرطة

وجاء في نص البرقية، «يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا أن أبعث لفخامتكم أصدق التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، أعاده الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالعزة والتقدم والازدهار».

امتنان الشعب بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأضاف المحافظ في البرقية «تلك الذكرى الوطنية الخالدة التي تمثل يوماً تاريخيا ً مجيداً سجل فيه رجال الشرطة البواسل يساندهم أبناء الشعب أروع البطولات في التضحية دفاعاً عن استقلال الوطن وحريته.. إنني إذ أنتهز هذه المناسبة لأعبر عن كامل اعتزازي وتقديري لجهودكم المخلصة وعطائكم المتواصل، لتحقيق التنمية الشاملة لينعم شعب مصر العزيز بحياة كريمة تحت قيادتكم الرشيدة.. حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق والخير خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير».

كما بعث المحافظ، برقيات مماثلة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.