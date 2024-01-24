مسؤول مصرفي: إطلاق حوار وطني برعاية الرئيس السيسي يخدم الاقتصاد

أشاد وليد عادل، المسؤول المصرفي، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه سيتم إطلاق الحوار الوطني مرة أخرى، موضحًا أنها أداة مهمة لمناقشة ومعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن.

وذكر عادل، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني يعتبر أداة قوية لتعزيز الديمقراطية والمشاركة المجتمعية، وحل النزاعات، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وبناء الثقة وتعزيز الوحدة الوطنية، من خلال الحوار الوطني، ويمكن المجتمع أن يعمل معًا على تحقيق التقدم والاستقرار وتلبية احتياجات الشعب بشكل شامل وعادل.

أهمية الحوار الوطني

وشرح عادل أدوات أهمية الحوار الوطني إذ أنه يعمل على تعزيز مبادئ الديمقراطية والمشاركة المجتمعية ويتيح لمختلف الفئات والأطراف السياسية والاجتماعية التعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك من خلال مناقشة القضايا المهمة وصياغة السياسات العامة.

وأضاف أن يمكن للحوار الوطني أيضًا أن يكون وسيلة لحل النزاعات والتوصل إلى توافقات واتفاقيات بين الأطراف المتصارعة وذلك من خلال التفاوض والحوار المفتوح حيث يستطيع الأطراف البحث عن حلول مشتركة وتتجاوز الخلافات والانقسامات.

تحقيق استراتيجيات التنمية المستدامة

وتابع أن الحوار الوطني يساهم في وضع رؤية وتحقيق استراتيجيات التنمية المستدامة في مجالات الاقتصاد والاجتماع والبيئة وذلك من خلال تبادل الآراء والخبرات ويمكن للمشاركين تحديد الأولويات ووضع سياسات تعزز النمو الاقتصادي وتعزز التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.

واستكمل المسؤول المصرفي حديثه قائلا إن الحوارالوطني يعمل كآلية لتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل السياسي والاقتصادي حيث يتيح للمواطنين والمنظمات غير الحكومية مراقبة ومراجعة القرارات والسياسات التي تؤثر على حياتهم، ويعزز المشاركة الفعالة في صنع القرار.

وأشار عادل إلى أن يمكن للحوار الوطني أن يساهم في بناء الثقة بين الأطراف المختلفة وتعزيز الوحدة الوطنية، عندما يتم توفير منصة للتواصل والتفاهم المتبادل، يعمل المشاركين على تقدير وجهات نظر بعضهم البعض ويعملون على تحقيق التوافق والتضامن.