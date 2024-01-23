مقرر مساعد لجنة الحريات: الحوار الوطني آلية مؤقتة لتصحيح مسار

قال الدكتور أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني: «موضوع آليات المتابعة والتقييم شيء كويس، ولكن الموضوع أبسط من كده، والحوار الوطني هو آلية مؤقتة وعاجلة لتصحيح مسار، «هندسة المجال العام في مصر والفصل بين مرحلتين، مرحلة شديدة القسوة، كإعلام مقيد، وأن كان هناك إعلام معادي لكل شخص معارض، والإعلام كان يذيع مكالمات مسربة يعاقب عليها القانون وكان بيتم نشرها والاحتفاء بها».

حريصون على المصلحة العليا للبلاد

وتابع «راغب»، في حوار ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة «CBC»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: «حريصون على المصلحة العليا للبلاد، وهذا المجتمع علشان ميحصلش أي انفجارات لازم يكون فيه مسارات للتعبير عن الرأي، والمواطنين ينصرفوا عن القنوات المصرية لأنها تعبر عن صوت واحد».

أولويات العمل الأهلي في الفترة المقبلة

وأوضح مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني: «الحوار الوطني يعمل على شيء مباشر يسمى بالإرادة السياسية مثل الحبس الاحتاطي ويحتاج إلي تعديل في القانون، وكتاب دوري من النائب العام باعتباره المسؤول عن الحبس الاحتياطي، والسياسيات التشريعية ونحن نعمل على تصميم الموضوعات التي لها علاقة بأولوية العمل الأهلي في الفترة المقبلة».