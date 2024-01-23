النائب أيمن محسب: هناك اهتمام كبير من الدولة بتنفيذ توصيات الحوار الوطني بالكامل

قال الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إنّ ثمة اهتمام كبير من الدولة المصرية بتنفيذ توصيات الحوار الوطني بالكامل، مشددًا على أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني نجحت نجاحا كبيرا جدا، مؤكدًا أن هذا الحوار لم يتم إطلاقه بسبب الانتخابات الرئاسية، فعندما نجح الرئيس كان أول قرار اتخذه هو استمراره.

وأضاف محسب، في حواره ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة «CBC»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: «بالنسبة إلى الحوار الوطني، فإنه لأول مرة تكون لدينا آلية ديمقراطية شعبية صوت المواطن فيها يصل لمتخذي القرار، كما يجب متابعة الأثر التشريعي للقرارات والتوصيات، والحكومة بالتأكيد لن تتابع تنفيذ قراراتها، ولكن لا بد أن يكون هناك شكل مؤسسي حقيقي لهذا الحوار الوطني له صلاحيات محددة وواضحة لا يشتبك فيها مع المؤسسات التي نصّ عليها الدستور مثل السلطة التشريعية أو السلطة القضائية وبالتالي، فنحن نتحدث عن إطار يجب أن يوضع الآن للحوار الوطني».

الملف الاقتصادي صاحب الاستجابة الأسرع

وتابع: «في الحوار الوطني، وصل صوت العامل والأستاذ الجامعي وكل فئات المصريين لمتخذي القرار بداية من رئيس الجمهورية مرورا بأعضاء الحكومة بالكامل، وكان الملف الاقتصادي صاحب الاستجابة الأسرع، وهو ما يعني أن القيادة السياسية تعمل على تنفيذ كل ما يخرج من الحوار الوطني بشكل عاجل».