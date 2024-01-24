ندوة للمزارعين عن طرق تسمين الماشية ووقاية محصول القمح بكفر الشيخ

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، في محافظة كفر الشيخ، أن مديرية الزراعة حريصة على تنظيم دورات توعية للمزارعين في مختلف قرى ومراكز المحافظة، بهدف حماية المحاصيل الشتوية من الآفات «ودودة الحشد»، بالإضافة إلى شرح طرق كيفية وضع كميات مناسبة وصحيحة من العلف للماشية وعجول التسمين.

تعاون مشترك مع مركز بحوث سخا

وأوضح «ناجح» في بيان اليوم، أنه جرى تنظيم ندوة بمقر مديرية الزراعة، في مدينة كفر الشيخ، بالمحافظة، اليوم، بالتعاون مع مركز بحوث سخا، بالمحافظة، تناولت طرق ومواعيد وضع الأعلاف بالكمية المناسبة والصحيحة للماشية، بهدف الحصول على أفضل النتائج المثالية من التسمين للعجول من الأبقار والجاموس، وطرق الحفاظ على محصول القمح، والتأكد من عدم وجود أصابة بالصدأ الأصفر، علاوة على التنبيه على المزارعين الحضور خلال الندوة، بضرورة التأكد من عدم وجود دوده الحشد بالمحصول.

عقد ندوات مستمرة للمزارعين في كفر الشيخ

وأشار وكيل زراعة كفر الشيخ، إلى أهمية استمرار عقد الندوات الزراعية، بالإقليم، وكذلك الخاصة بالثروة الحيوانية، بما لهما من أهمية قصوى لدى جموع المزارعين ومربي الماشية.

بينما حاضر بالندوة الدكتورة عبير الشناوي، والدكتورة نهاد الدسوقي، مركز بحوث سخا في كفر الشيخ، وقسم الإرشاد الزراعي بإدارة بيلا، في محافظة كفر الشيخ.