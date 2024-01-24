شعبة المستوردين عن دعوة السيسي لحوار وطني اقتصادي: مهم في الوقت الحالي

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد حوار وطني اقتصادي جاء في وقت مهم، ومن المتوقع أن يناقش العديد من الملفات، أبرزها كيفية الخروج من الأزمات الاقتصادية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن من أبرز هذه الملفات هي طريقة الدولة التي يجرى العمل عليها الفترة المقبلة لحل أزمة العملة واتجاهات الدولة للتوفير العملة للمستوردين، ومحاربة السوق السوداء، ووضع خطط قصيرة وطويلة الأمد للإصلاح الاقتصادي الذي تعمل علية الدولة، وفهم ومشاركة المشكلات مع جميع الأطراف المعنية والبحث عن حلول منطقية وقابلة للتنفيذ.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق الحوار الوطني الاقتصادي والذي يشارك فيه مختلف الأطراف، بما في ذلك الحكومة وأصحاب المصالح والخبراء، مؤكدا أن الحوار الوطني هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار والتقدم في مصر.