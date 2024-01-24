أحمد صقر يشيد بقرار السيسي بإطلاق حوار وطني اقتصادي: «مصلحة للوطن»

أشاد أحمد صقر، نائب رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق حوار وطني خاص بالاقتصاد، قائلا: «كلنا مصريين وكلنا أصحاب مصلحة، وده وطنا، ولازم كلنا نبذل كل الجهد لإعادة الاقتصاد إلى ما كان عليه في السابق، وخلق مناخ يحفز على النمو».

مشاركة أهم الخبرة وأصحاب الأعمال في الحوار الوطني الاقتصادي

ويرى «صقر» أن يجب أن يكون مدعوم بأهل الخبرة، وهم أصحاب الأعمال، ومن لهم خبرات كبيرة في الاقتصاد المصري، ومن حقق الاقتصاد المصري على أيديهم نمو ونجاح.

أبرز الملفات والمحاور خلال الحوار الوطني الاقتصادي

وكشف «نائب رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية» في تصريحاته لـ«الوطن»، عن أبرز الملفات التي يتمنى أن يتم مناقشتها خلال الحوار الوطني الاقتصادي، ويأتي من أبرزها وضع ضمانات لرجال الصناعة والمستثمرين تحفظ أموالهم، وتخفيف الضرائب على المستثمرين لتوفير بيئة إيجابية للمُصنعين، إلى جانب مناقشة تحقيق مساواة بين الشركات والمصانع في حصولهم على المميزات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن اليوم الأربعاء، عن إطلاق حوار وطني خاص بالاقتصاد، وذلك في إطار كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ72، موضحا أن الحوار الاقتصادي يجب أن يكون أعمق وأشمل.