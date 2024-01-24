يوم ترفيهي للمسنين في المنيا: «رجعنا 30 سنة لورا»

أعلنت جمعية كيمت للتنمية الإنسانية، إقامة يومًا ترفيهيًا للمسنين في مدينة المنيا، داخل نادي المنيا الرياضي، تضمن عددًا من الأنشطة والفعاليات الترفيهية، مثل الألعاب الجماعية، وحفلًا غنائيًا، ووجبات طعام.

إسعاد المسنين وتغيير نفسيتهم

وقالت نهى الطوخي، ممثل جمعية كيمت للتنمية في محافظة المنيا، إن اليوم الترفيهي، جرى تنظيمه بهدف إسعاد المسنين وتغيير نفسيتهم وجبر خواطرهم، ومنحهم فرصة للخروج من المنزل والتفاعل مع الآخرين، لأن المسنين لا يحتاجون إلى أي شيء سوى جو أسري وتغير نفسي وضحكة من القلب.

الاستمتاع بالمسطحات الخضراء

أضافت أن اليوم الترفيهي، شمل تقديم وجبة إفطار فلاحي عبارة عن فطير وجبن وعسل، ووجبة الغداء، ووجبة الإفطار كانت داخل نادي المنيا الرياضي للاستمتاع بالمسطحات الخضراء، ووجبة الغذاء كانت داخل كافيه علي النيل مع وجود ألعاب ترفيهية مشل الشطرنج والدومينو.

أكدت «الطوخي» أن اليوم الترفيهي كان مجانيًا، ولم تجمع أي تبرعات من أي شخص، موضحة أنه بدأ داخل نادي المنيا الرياضي، وتم استقبال جميع الراغبين في المشاركة في اليوم الترفيهي، وأعد بعض المتطوعين حلويات ووزعوها عقب تناول وجية الغذاء.