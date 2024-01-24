سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات

يواصل سعر الريال السعودي استقراره مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم، بكل البنوك المصرية، إذ يصل متوسط سعر الريال السعودي اليوم إلى 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، وفق المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أوضحت المواقع أن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري سجل في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي في منتصف التعاملات الصباحية في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 8.25 جنيه للبيع، أما سعر الشراء 8.23 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

عن سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة يبلغ 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.