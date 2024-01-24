نائبة «حماة الوطن»: دعوة الرئيس لإجراء حوار وطني اقتصادي خطوة نحو التنمية

هنأت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بأسوان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وضباط وجنود وأفراد رجال الشرطة البواسل بمناسبة عيد الشرطة الباسلة الـ72.

رسائل تأكيد للعالم

وأكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، أهمية القضايا والملفات التي جاءت في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال مصر بذكرى عيد الشرطة الـ72، قائلة: «إن الكملة جاءت واضحة وصريحة وحملت رسائل تأكيد للعالم بأن مصر قيادة وحكومة وشعباً قادرون على مواجهة التحديات والصعاب، ويدركون جيدا حجم التحديات التي تشهدها المنطقة بالكامل، لكن المصريين لديهم إصرار على استكمال الإنجازات والمشروعات والعبور بالوطن نحو الأمان، مشيرة إلى أن دعوة الرئيس لإجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد، يؤكد أهمية هذا الملف من قبل القيادة السياسية، ويُمثل انطلاقة جديدة تُحدد مسار التنمية في المستقبل للمصريين، واصفه كلمة الرئيس بالتاريخية».

وتقدمت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، بخالص التهاني القلبية لشباب مصر العظماء بمناسبة حلول ذكرى ثورة الـ 25 من يناير، التي قادوها شبابا أطهار، مُتطلعين لبناء مستقبل أفضل لهذا الوطن ينعم فيه جميع أبناء الشعب، بسبل العيش الكريم، وصححت مسارها الملايين التي خرجت في 30 من يونيه، لتستكمل مصر طريقها نحو البناء والمستقبل والعبور إلى الجمهورية الجديدة.

المناسبة الوطنية

وقالت النائبة نيفين حمدي «يطيب لي أن أتقدم باسمي واسم أهالي وأبناء محافظة أسوان العريق، بخالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الوطنية، ذكرى شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار، الذين قدموا أرواحهم الزكية حماية لكى تنعم مصر بالسلام والأمن والاستقرار».

وأضافت نائبة حماة الوطن، أن حرص المصريين والقيادة السياسية الرشيدة على الاحتفال بعيد الشرطة وتكريم النماذج البطولية من كل عام، حملت العديد من الرسائل، أهمها أن المصريين لن ينسوا كل من ضحوا بأرواحهم فداءًا للوطن.

أمهات الشهداء

ووجهت النائبة نيفين حمدي، تحية إعزاز وتقدير لكل أمهات الشهداء الأبطال الذين قدموا عن طيب خاطر أبنائهم الأبطال فداء لمصر وشعبها، قائلة: «لولا تضحياتكم ما وصلنا إلى بر الأمان والسلامة وبدأنا ننعم بما قدمتوهم من تضحيات، ونحن في طريقنا نحو بناء الجمهورية الجديدة».