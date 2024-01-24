«الجيل»: كلمة الرئيس السيسي بيّنت التحديات الخطيرة إقليميا وعالميا

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إنّ خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد الشرطة اليوم كان صريحا ومتنوعا، وبيّن أنّ مصر ومنطقتنا تواجه تحديات غير مسبوقة، وواقع إقليمي خطير يتشابك مع ظروف دولية لم يشهدها العالم منذ عقود طويلة، موضحا أنّ الرئيس أكد أنّ موقف مصر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان قائما.

وتابع: «موقفنا في التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة في قطاع غزة كان قائمًا على شعور عميق بالمسؤولية التاريخية والإنسانية لمصر بالوقوف دائمًا إلى جانب أشقائها من الشعب الفلسطيني»، لافتا إلى تأكيد الرئيس على مواصلة مصر دورها بنبل وشرف حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

وأضاف الشهابي أنّ خطاب الرئيس السيسي تضمن كثير من الموضوعات التي تهم الشعب، مثمّنا دعوته إلى إجراء حوار حول الأزمة الاقتصادية ومطالبا بأن يكون هذا الحوار أعمق وأشمل.

وأكد أهمية أن يكون الحوار الوطني صريحا وواضحا ودون خطوط حمراء مع التزام الدولة بتنفيذ ما ينتهي إليه من مخرجات كما كان في مرحلته الأولى.

وأشار الشهابي إلى أهمية تأكيد الرئيس على وجود حلول للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ومنها أن تعمل الدولة على زيادة مواردها الدولارية من خلال التصدير أو السياحة أو قناة السويس، موضحا أنّ أهم حلول الأزمة الاقتصادية تتمثل في ترشيد الاستيراد وتقليل الفاتورة الدولارية الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وإنتاج مستلزمات الصناعة ومدخلات الإنتاج محليا.

وطالب الشهابي، بالسيطرة على الأسواق والأسعار ومكافحة الاحتكار وجشع التجار، موضحا أنّ الحلول التي طرحها الرئيس اليوم تتطلب حكومة جديدة بسياسات جديدة تصدر قرارات تنفيذية وتنفذها على أرض الواقع بعزم وتصميم وإرادة قوية.