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مصادر بـ«السياحة» تكشف أسعار عمرة شهر رمضان 2024.. فئة الـ5 نجوم بكام؟

كتب:

عبده أبوغنيمة
03:13 م | الأربعاء 24 يناير 2024
الحرم المكي

الحرم المكي

كشفت مصادر مطلعة في الغرفة السياحية ووزارة السياحة و الآثار، أن أسعار عمرة شهر رمضان 2024 العام الهجري الجاري ستتجاوزالـ40 ألف جنيه بالنسبة للبرامج الاقتصادية التي تبلغ مدتها حوالي شهر كامل، بخلاف أسعار تذاكر الطيران والانتقالات، والتي من المتوقع أن تشهد تغيرا.

عمرة شهر رمضان 2024

وأوضحت المصادر في شركات السياحة لـ«الوطن»، أن أسعار عمرة شهر رمضان 2024 برامج المستوى الاقتصادي ستتجاوز الـ45 ألف جنيه في العشر الأواخر من الشهر الكريم، وبالنسبة لعمرة شهر رمضان والذي يطلق عليه فئة الـ5 نجوم فإنه من المتوقع أن تبدأ أسعاره  من 90 ألف جنيه.

90 ألف جنيه فئة الـ5 نجوم 

وأشارت إلى أن الاستعدادت بمختلف القطاعات لعمرة شهر رمضان 2024 تجرى على قدم وساق، وفقا للضوابط و القواعد التي أعلنتها وزارة السياحة بالتنسيق مع هيئة الحج السعودية، موضحا أن أسعار تذاكر الطيران متغيرة من كل فترة وفقا لتغير رسومها من قبل الشركات التابعة لها.

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بقلم عبده أبوغنيمة