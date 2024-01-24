«الخارجية الفلسطينية»: نتنياهو يرفض حل الدولتين لعدم وجود جدية دولية

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن حكومة رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تستمد جرأتها في ارتكاب المجازر الجماعية والسياسية من هشاشة الموقف الدولي وضعفه، وتدني مستوى ردود الفعل الدولية تجاه حرب الإبادة على قطاع غزة، وتقاعس المؤسسات الشرعية الدولية عن تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لإنهاء الاحتلال، والاكتفاء بالأقوال والتصريحات الشكلية، وعدم ترجمتها إلى إجراءات عملية ملزمة تضمن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتجبر إسرائيل على إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية، وسيطرتها الدموية على شعبنا الفلسطيني.

حكومة نتنياهو ترفض أي مبادرات لوقف الإبادة الجماعية على قطاع غزة

وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إلى حكومة اليمين الإسرائيلي وخصوصا نتنياهو، وسموتريتش، وبن غفير، يرفضون أي مبادرات أو جهود إقليمية أو دولية، تطالب بوقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وتطبيق مبدأ حل الدولتين، سواء من خلال تصريحاتهم العلنية المتواصلة الرافضة لوجود دولة لشعبنا، وإنكار الوجود التاريخي والحضاري له، أو عبر إجراءات عملية وخطوات أحادية الجانب على الأرض، لخلق ظروف وتغييرات تحول دون تجسيد الدولة الفلسطينية، محاولين الاختباء خلف مقولات ومواقف تضليلية، أبرزها حجة السيطرة الأمنية الإسرائيلية على فلسطين التاريخية، بهدف الاستمرار في تكريس الاستعمار الإسرائيلي التوسعي، وابتلاع الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وضمها، وخلق المزيد من الحروب ودوامات العنف، لإبعاد شبح الضغوط والجهود الدولية المبذولة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.