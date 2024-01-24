مواعيد معرض الكتاب 2024.. بعد افتتاحه رسميا

يستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين، الجمهور ابتداء من غد الخميس الموافق 25 يناير الحالي وحتى 6 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

على أن يفتتح المعرض أبوابه أمام الزوار من الساعة 10 صباحًا وحتى 8 مساء، عدا يومي الخميس والجمعة حتى 9 مساءً.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء منذ قليل الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

معرض الكتاب 2024

ويشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام 1200 دار نشر من 70 دولة من مختلف قارات العالم، كما يصحب المعرض برنامج ثقافي يحوي 550 فعالية متنوعة على مدار أيام المعرض.

وتقام الدورة في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت عنوان «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، وتم اختيار الدكتور سليم حسن، شيخ الأثريين، شخصية الدورة، ويعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل، وتحل النرويج ضيف الشرف.