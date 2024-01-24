إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي في الإسماعيلية الأحد المقبل

قال الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم في الاسماعيلية، إنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي الأحد المقبل، فور الانتهاء من أعمال التصحيح وإعادة الرصد للنتائج.

أماكن إعلان نتيجة امتحانات الصف الاول والثاني الاعدادي 2024

وقال «بحيري»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سيتم إعلان النتائج في جميع الإدارات التعليمية والمدارس الموزعة على المراكز والقرى المختلفة في الإسماعيلية، للصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي.

وقال مدير «تعليم الإسماعيلية»، إن الامتحانات أجريت خلال الأيام الماضية في جميع المدارس دون وجود أي أزمات، أو تلقي غرفة العمليات الرئيسية لأي شكاوى، مشيرا إلى التنبيه على جميع المواطنين أن يكون الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ومن المنهج الدراسي.

إعلان نتيجة الابتدائية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، إنه تم إعلان نتيجة الصفوف الرابع والخامس والسادس بالمرحلة الابتدائية أمس الثلاثاء في جميع المدارس، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح.

وأنهت مديرية التربية والتعليم اليوم الأربعاء امتحانات الشهادة الإعدادية، في جميع اللجان، مؤكدا أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية والإدارات التعليمية لم تتلق أي شكاوى حتى الآن.