موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس في القاهرة والمحافظات

يتطلع آلاف الطلاب في القاهرة والمحافظات المختلفة لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، حيث ينهي الطلاب بمختلف المحافظات الامتحانات غدا الأربعاء أو بعد غد الخميس، لتبدأ رحلة التصحيح والاستعداد لإعلان النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس بالقاهرة والمحافظات

وتمر نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس بالقاهرة والمحافظات بمراحل عديدة حتى إعلانها رسميا عبر الموقع الإلكتروني لكل مديرية وإدارة تعليمية، فضلا عن مواقع المحافظات، حيث بالتصحيح ورصد الدرجات وإعداد الكشوف واعتماد محافظ الإقليم للنتيجة.

موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس بسوهاج

وقال الدكتور ياسر محمود، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إن موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس يحين في الأسبوع الثانى من شهر فبراير، حيث يتم تصحيح الامتحانات بالكنترولات المركزية للقطاعات الثلاثة.

موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي في قنا

وقال محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 سيكون عقب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة والاعتماد لتظهر خلال شهر فبراير.

موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالدقهلية

أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أنه من المتوقع إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي منتصف الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام.

موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالبحر الأحمر

وأوضح هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أنّ موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 سيكون في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.

موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالشرقية، سيكون خلال أسبوع عقب انتهاء أعمال الكنترول.

موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالجيزة

كشفت مديرية تعليم الجيزة، أنه من المقرر أن تُعلن نتيجة الشهادة الإعدادية عقب انتهاء الامتحانات بنحو 10 أيام أي خلال الأسبوع الأول من فبراير.

موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة

أفادت تربية وتعليم القاهرة أن موعد اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة من المقرر أن يتم بعد انتهاء الامتحانات بـ10 أيام، أي حوالي الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.

موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالدقهلية

كشف محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 سيكون في بداية شهر فبراير المقبل، عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها من محافظ الإقليم.

موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية

أفادت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أن موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي من المتوقع أن يكون مطلع شهر فبراير المقبل.