مصممة أزياء سودانية: غادرت بلدي بعد الحرب.. وكنت خايفة من عدم نجاح مشروعي بمصر

قالت آمال السيد، مصممة أزياء سودانية، إنها جاءت إلى مصر بعد الحرب التي نشبت في السودان، وكانت تخشى من البدء في مشروعها الخاص بتصميم الأزياء السودانية، والتي كانت تعمل به في بلدها، لكنها وجدت أن أهالي النوبة في مصر لديهم نفس العادات والتقاليد السودانية، لذلك تشجعت وبدأت في مشروعها.

وأضافت «السيد»، خلال حوارها لبرنامج «السفيرة عزيزة»، تقديم الإعلامية سالي شاهين عبر فضائية «DMC»، أنها كانت خائفة من نسبة النجاح كون الأزياء التي تصممها تُعد عادة سودانية، وكل بلد يتميز بأزيائه الخاصة به، فمثلا الصعيد لديه نوعية جلباب معينة، والسودان يتميز بنوعية جلباب آخر وهكذا.

الاعتماد على التطريز اليدوي

وتابعت، أنها تعتمد على الطريز اليدوي في تصميم الأزياء، وتقوم بالطريز على القماش نفسه، كما أنها تقوم بكل أعمال التصميم والتنفيذ بمفردها دون مساعدة أحد.

تطوير التصميمات

وأشارت مصممة أزياء سودانية، إلى أنها طوَّرت بعض التصميمات لكي تتناسب مع طبيعة الملابس المصرية، فمثلا بدأت تصمم الأزياء على الجلباب الملون على عكس السودان الذي يرتدي الجلباب الأبيض وغيرها من الأمور.