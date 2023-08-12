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مايكل سينكو: أستلهم تصميم الأزياء من السيدات القويات في التاريخ المصري

كتب:

يارا أشرف
06:25 م | السبت 12 أغسطس 2023
المصمم العالمي مايكل سينكو

المصمم العالمي مايكل سينكو

تحدث المصمم العالمي مايكل سينكو، عن عرض الأزياء الخاص به خلال فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أن مصدر إلهامه يأتي من السيدات القويات في التاريخ المصري، ومنهن الملكة نفرتيتي، لذلك كل التصاميم مصنوعة من الترتر والبلورات، مؤكدًا أن العمل على تصميم الملكة نفرتيتي استغرق 6 أشهر لإنهاء التصميم.

موسيقى عرض أزياء العلمين

وأضاف «سينكو»، خلال فعاليات أول «فاشون شو» في مهرجان العلمين، ببرنامج «السفيرة عزيزة» من تقديم نهى عبدالعزيز عبر فضائية «dmc»، أن موسيقى عرض الأزياء كانت من اختياره، متابعًا: «أنا ممتن لكل الحاضرين ومشاهدي عرض الأزياء، وسعيد بوجودي للغاية، وأشكر مدينة العلمين والقائمين على المهرجان لإعطائي هذه الفرصة، إنها حقًّا تجربة رائعة».

رأي «سينكو» في مدينة العلمين

وعن رأيه في مدينة العلمين الجديدة، تابع أنها مدينة جميلة، «أحب هذا المكان وأعجبني الطقس والشاطئ الرائع»، مشيرا إلى أن هذه المرة هي الخامسة له في مصر ولكنها المرة الأولى لمدينة العلمين.

يذكر أن فعاليات الليلة الثالثة من الأسبوع الخامس لمهرجان العلمين الجديدة، تُختتم مساء اليوم، ويقام المهرجان حتى يوم 26 أغسطس الجاري، وسط حضور جماهيري كبير.

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بقلم يارا أشرف