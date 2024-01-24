«المستقلين الجدد»: دعوة الرئيس لحوار وطني اقتصادي فرصة لحل المشكلات

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الحزب يُرحب بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإطلاق حوار وطني اقتصادي.

وأكد «عناني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذا الحوار الوطني فرصة لوضع رؤى جديدة لحل المشكلات الاقتصادية الراهنة، التي تواجه العالم كله ومنها مصر.

الحوار الوطني الاقتصادي

وأضاف هشام عناني، أنه يجب على الجميع إدراك خطورة المرحلة والتحديات التي تٌواجه الوطن في ظل الحرب على غزة، والحرب الروسية الأوكرانية، وهو الأمر الذي يستدعى الاصطفاف لعبور هذه الأزمة.

ويعتبر الحزب أن هذا الحوار هو فرصة جديدة؛ لطرح الرأي والرأي الآخر من وجهة نظر مبنية على دعم الدولة لحل مشاكل المواطن اليومية.

وجود ورش عمل وجلسات اقتصادية مخصصة

ويدعو حزب المستقلين، مجلس أمناء الحوار أن يتبنى مبدأ أن الجلسات العامة لا تٌغني عن وجود ورش عمل وجلسات اقتصادية مٌخصصة، خاصة في القضايا التي تحتاج إلى أفكار وحلول غير تقليدية.

وهنأ الحزب في بيان له، الشرطة المصرية بعيدها القومي، مؤكدًا أنها قدمت تضحيات يفتخر بها كل مصري، وأن الشرطة على مدار تاريخها كانت درعًا واقيا للشعب المصري واستطاعت أن تٌسجل بطولات عظيمة ضد أعداء الوطن.

الشرطة هي العمود الفقري لأمن الوطن والمواطن

ويؤكد دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب، أن الشرطة المصرية استطاعت على مدار تاريخها الحفاظ على أمن الوطن، وهى تمثل العمود الفقري لأمن الوطن والمواطن المصري، ولعل الجميع يعلم دور الشرطة المصرية في حرب الدولة ضد الإرهاب ومابذلته من تضحيات.

وأضاف هشام عناني، أن المحافظة على الوطن وأمنه هو العامل الأساسي لأي تنمية مٌستدامة ودفع عجلة الإنتاج.

ويتقدم حزب المستقلين بخالص التهنئة للشرطة المصرية، مؤكدًا أن الحفاظ على الشرطة المصرية، هي مٌهمة لكل وطني شريف وكل من يحب هذا الوطن.