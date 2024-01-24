قيادي بـ«مستقبل وطن»: دعوة الرئيس السيسي بإجراء حوار وطني اقتصادي يؤكد انحيازه للمواطن

أكد المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء حوار اقتصادي شامل لمناقشة الوضع الاقتصادي الراهن، خلال كلمته في الذكرى الـ72 لعيد الشرطة، تؤكد رغبة القيادة السياسية في تحسين أحوال معيشة المصريين، بالتزامن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية، نتيجة لما تمر به دول العالم من صراعات وأزمات متلاحقة.

حوار اقتصادي

أضاف «رزق»، أن دعوة الرئيس السيسي بشأن إجراء حوار اقتصادي لتحديد آليات التعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية، خطوة مهمة للنهوض بالاقتصاد المصري من خلال وضع رؤية متكاملة لتوفير المناخ الآمن للاستثمار، وتوطين الصناعة، وإزالة العقبات التى تواجه المستثمرين، مع تقديم حوافز استثمارية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الصادرات، فضلًا عن كون الحوار آلية سريعة لتحقيق انفراجة في عدد كبير من الملفات والقضايا.

الرئيس السيسي

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الرئيس السيسي وجه رسائل هامة للمصريين على رأسها تأكيده أنه يقدر حجم معاناة المواطن المصري والأزمة الاقتصادية، كما يقدر بشدة صمود المصريين، وهو ما يؤكد إيمان الرئيس السيسي بقدرة الشعب المصري على عبور كل الأزمات والمصاعب وإيمانه بإرادة المصريين وعزيمتهم وقدرتهم على البناء والمضي قدمًا نحو الجمهورية الجديدة.

وطالب «رزق»، جموع المواطنين بالاصطفاف خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة المهمة من عمر الوطن، مؤكدا أن مصر شهدت العديد من الإنجازات فى عهد الرئيس السيسي وهو ما يتطلب استكمال مسيرة التنمية.