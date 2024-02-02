أسعار قطع غيار موتور المياه.. اعرف بتبدأ من كام

في كثير من الأحيان، يحتاج العديد من المواطنين إلى شراء موتور للمياه في حالة إذا كان ضخ المياه لديهم ضعيفًا، وتحديدا خاصة الذين يسكنون في أدوار عالية، إذ إن تلك المواتير تساعدهم في ضخ المياه بشكل جيد حتى تستطيع الوصول إلى الأدوار العليا، ما يجعلهم يهتمون بأسعار مواتير المياه بجانب أسعار قطع غيار موتور المياه.

وتختلف أسعار قطع غيار موتور المياه في مصر حسب تكلفة القطعة وأهميتها، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار موتور المياه وأسعار قطع الغيار الخاصة به، وفق مواقع التسوق الإلكتروني الخاصة بفواتير المياه في مصر.

أسعار قطع غيار موتور المياه

وجاءت أسعار قطع غيار موتور المياه كالآتي:

- محرك لرفع المياه TWP37506 من توتال: يصل سعره إلى 3999 جنيها.

- أوتوماتيك موتور مياه مكسيكى ضغط عالى: يصل سعره إلى 888 جنيها.

- مجموعة وصلات لخراطيم الري من بيسيكون، مصنوعة من بلاستيك بي اي تي، شاملة قطع توصيل بزاوية وطبات للأطراف ووصلات للخراطيم وأنظمة الرش والري بالتنقيط الحديقة 16 ملم، 40 قطعة، يصل سعرها إلى 100 جنيه.

أسعار أوتوماتيك فلتر المياه

- أوتوماتيك فلتر مياه هاي لو: يصل سعرها إلى 130 جنيها.

- موتور ضخ مياه 1 حصان - إيطالي - جيواي: يصل سعره إلى 5905 جنيهات.

- قطع غيار وإكسسوارات سعر هيد مضخة فلتر مياه تايواني 5-7 مراحل: يتراوح سعرها بين 225 و350 جنيها.

- قطع غيار وإكسسوارات سعر هيد موتور فلتر مياه تايواني DENG: يتراوح سعره بين 490 و595 جنيها.

- قطع غيار وإكسسوارات سعر هيد موتور فلتر مياه هندي لفلتر 5-7 مراحل تتراوح بين 270 و370 جنيها.

أسعار موتور مياه هولمن

- موتور مياه Holmen هولمن اللماني 1.25 حصان: يصل سعره إلى 4900 جنيه.

- مضخة مياه يدوية زرقاء للزجاجات الحجم الكبيرة 19 لتر- 3 أنبوبة تعمل بالضغط لاستخراج مياه الشرب، وغطاء يناسب جميع زجاجات المياه: يصل سعره إلى 135 جنيها.

- موتور مياه Holmen هولمن اللماني 2 حصان يصل سعره إلى 6600 جنيه.

أسعار مضخة المياه في مصر

- مضخة قارورة المياه الأوتوماتيكية بشحن الكهرباء: يصل سعرها إلى 168 جنيها.

- موتور مياه TOTAL TWp137011 نص حصان 370 وات توتال: يصل سعره إلى 1790 جنيها.

- موتور مياه TOTAL TWP37501 تحضير ذاتي 1 حصان 750 وات توتال: يصل سعره إلى 4500 جنيها.

أسعار مضخة مياه فيلبس

- مضخة مياه Philips كهربائية، تشحن بـUSB - AWP1721BL - لون أبيض وأزرق: يصل سعره إلى 399 جنيها.

- مضخة زجاجة مياه وموزع زجاجة مياه سعة 5 جالون بشحن USB مضخة مياه أوتوماتيكية محمولة مع مفتاح زجاجة مياه (مضخة سوداء): يصل سعرها إلى 169 جنيها.

- مضخة مياه Philips كهربائية: يصل سعرها إلى 399 جنيها.

- مضخة المياه اليدوية للتركيب على القارورة الحجم الكبير: يصل سعرها إلى 99 جنيها.

- مضخة قارورة المياه الأوتوماتيكية بشحن الكهرباء: يصل سعرها إلى 165 جنيها.

- طلمبة مياه Fh إف إتش موتور مياه: يصل سعرها إلى 3950 جنيها.

- موتور مياه هولمن 3 حصان: يصل سعره إلى 8700 جنيه.

- موتور غاطس هولمن 1 حصان: يصل سعره إلى 5350 جنيها.

- مضخة مياه أوتوماتيكية تعمل بالشحن: يصل سعرها إلى 180 جنيها.

أسعار طلمبة المياه في مصر

- طلمبة مياه سي لاند: يصل سعرها إلى 7900 جنيه.

- مضخة مياه موزع من ليسيل، مضخة مياه شرب أوتوماتيكية لموزع زجاجة مياه سعة 5 جالون، موزع مياه قابل للحمل والشحن عن طريق USB (أسود): يصل سعرها إلى 189 جنيها.