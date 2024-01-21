أماكن ومواعيد قطع المياه في 3 محافظات اليوم.. تصل لـ8 ساعات

أعلنت عدة شركات للمياه في المحافظات قطع الخدمة، اليوم الأحد، لإجراء الصيانة الدورية أو لتركيب أجهزة قياس الفاقد من المياه، وحددت المواعيد والأماكن عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

قطع المياه اليوم

وشملت خريطة المحافظات التي أُعلن قطع المياه بها اليوم، ما يلي:

- محافظة دمياط.. يتم قطع المياه بها 6 ساعات لتركيب أجهزة قياس الفقد بمحطات المياه المستهدفة، وهي مدينة السرو وعزبة النشوقاتي وعزبة الباز وقرية السلام وعزبة بكري»، وذلك بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً.

- محافظة الدقهلية.. يُجرى قطع المياه لمدة 6 ساعات في مناطق مسجد صلاح عبدالمجيد، حتى مجمع المدارس، وشارع الطب البيطري حتى شارع الميكنة، وكذلك الشوارع الجانبية بمدينة طوخ، بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، لإجراء أعمال تجديد شبكة المياه.

- بني سويف.. تُقطع المياه عن قريتي «الفنت» و«أبسوج» بمركز الفشن، لإجراء أعمال صيانة بخط 12 بوصة على طريق «مصر - أسوان» الزراعي، وطريق السلخانة، من الساعة 10 صباحًا حتى 6 مساء، لمدة 8 ساعات.

سيارات مياه مجانية

وناشدت شركات مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين والمصالح في الأماكن المتأثرة بقطع المياه، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مشيرة إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب مجانية، ويمكن طلبها عبر الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول.