خريطة قطع المياه في دمياط غدا.. اعرف الأماكن المتأثرة والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، خريطة قطع المياه، وفقًا لخطة الصيانة المعتمدة بالشركة، إذ يجرى تركيب أجهزة قياس الفقد بمحطات النبتة المستهدفة.

وأوضحت الشركة عبر بيانها، مواعيد وأماكن قطع المياه غدًا، ونصائح للمواطنين خلال فترة الانقطاع وحتى موعد عودتها، والمناطق المتأثرة هي «مدينة السرو وعزبة النشوقاتي وعزبة بكري وعزبة الباز وقرية السلام».

مواعيد قطع المياه غدًا

وموعد قطع المياه غدًا الأحد، سيكون بداية من الساعة 9 صباحًا لمدة 6 ساعات، وموعد عودتها الساعة 3 مساءً، لحين انتهاء أعمال الصيانة وتركيب أجهزة القياس بمحطات مياه الأماكن المستهدفة.

سيارات مياه مجانية

وتناشد شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، خاصة المخابز، والمستشفيات والبريد، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وتوفر شركة المياه، سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه، ويمكن طلبها عبر الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول لحين انتهاء الأعمال.