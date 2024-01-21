قطع المياه في عدد من المناطق الدلتا ووسط الصعيد.. إليك المواعيد والأماكن

قررعدد من شركات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات بني سويف والقليوبية والدقهلية ودمياط، قطع الخدمة عن عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها للقيام بأعمال الصيانة

أسباب قطع المياه عن مدينة طوخ

واعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عبر منشور علي الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قطع المياه اليوم الأحد لمدة 6 ساعات بدء من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، للقيام بأعمال تجديد شبكة المياه عن منطقة من مسجد صلاح عبدالمجيد، حتى مجمع المدارس ومن شارع الطب البيطري حتى الميكنة والشوارع الجانبية بتلك المنطقة بمدينة طوخ، بسبب القيام بأعمال تجديد شبكة المياه.

ضمان انتظام تقديم الخدمة بقري بني سويف

فيما كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف في بيان عن قيامها بقطع الخدمة عن عدد من القرى الواقعة بنطاق عملها بـ الفنت وأبسوج مركز الفشن اليوم، اعتبارا من الساعة 10 صباحا وحتى الــ 6 مساءً، مرجعة السبب إلى القيام بأعمال صيانة على خط 12 بوصة بطريق مصر أسوان الزراعي - طريق السلخانة.

الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه بالدقهلية

أما شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أوضحت في بيان انقطاع خدمة مياه الشرب يوم بعد غد الاثنين المقبل، لمدة 4 ساعات بداية من الساعة 9 صباحا حتى 1 مساء، بسبب القيام بأعمال الصيانة الدورية والتطهير وغسيل شبكات المياه في نطاق مدينة ميت غمر.

أسباب قطع المياه في دمياط

فيما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط بقطع المياه عن مناطق السرو وعزبة النشوقاني وعزبة بكري والسلام اليوم الأحد ولمدة 6 ساعات اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصر لافتا الي ان سبب القطع هو تركيب أجهزة القياس