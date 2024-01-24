ساندي تطرح أغنيتها الجديدة «أنت تقبل» غدا

أعلنت المطربة ساندي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، طرح أغنيتها الجديدة «أنت تقبل» غدا الخميس.

ونشرت ساندي البرومو الدعائي للأغنية، معلقة: انتظروا أغنيتي الجديدة انت تقبل، غدا الخميس الموافق 25 يناير على قناتي الرسمية اليوتيوب.

فيلم تاج لتامر حسني

وشاركت مؤخرا ساندي في فيلم تاج أمام تامر حسني والذي حقق نجاحا كبيرا وإيرادات عالية في شباك التذاكر.

وشارك في فيلم تاج عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم تامر حسني ودينا الشربيني، وساندي، وعمرو عبدالجليل، وشيرين، وهالة فاخر، قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.