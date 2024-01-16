أغنية جديدة لـ«ساندي» مع عزيز الشافعي ومنة القيعي

أعلنت المطربة ساندي، عن عمل غنائي جديد يجمعها بالملحن عزيز الشافعي والشاعرة منة القيعي والموزع تميم؛ إذ تتعاون معهم في أغنية جديدة، وستكشف ساندي عن موعد طرحها خلال الأيام المقبلة.

يعتبر هذا العمل الغنائي هو التعاون الأول للمطربة ساندي مع الشاعرة منة القيعي، والتعاون الثامن مع الملحن عزيز الشافعي، إذ تعاون الثنائي في عدة أعمال استطاعت أن تحقق نجاحًا على منصات الموسيقى المختلفة، وهي «زي النهاردة وأحلى من الڤانيليا وإزيك النهاردة والحالة الحالة، وبعد التان والرعشة واللولبية».

وكان آخر أعمال الفنانة ساندي، ألبوم 2 في 1، الذي ضم ثماني أغنيات، تنوعت بين الدراما والرومانسي، وتعاونت فيه مع كبار الملحنين والشعراء، مثل أحمد المالكي وسلمى رشيد ومحمد يحيى وعلاء الراوي وهاني يعقوب، ولأول مرة كتبت ساندي أغنية «زي التمثال» ولحنتها أيضًا.